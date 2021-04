Apple fête ses 45 ans aujourd’hui

Aujourd’hui marque le 45e anniversaire d’Apple, cofondée par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne le 1er avril 1976. Wayne a revendu sa part de 10 % de la société à Jobs et Wozniak à peine 12 jours plus tard pour éviter tout risque financier. Une anecdote plutôt amusante quand on sait que sa participation vaudrait plus de 200 milliards de dollars aujourd’hui…

L’histoire d’Apple a commencé dans le garage de la maison d’enfance de Jobs à Los Altos, en Californie, où il a travaillé avec Wozniak sur les premiers systèmes informatiques Apple I en 1975. Jobs a ensuite conclu un accord de vente avec un petit magasin d’informatique nommé Byte Shop à Mountain View, en Californie, qui a commencé à vendre l’Apple I en juillet 1976 pour 666,66 dollars. Wozniak dira plus tard qu’il avait choisi ce prix parce qu’il aimait répéter les chiffres.

Après avoir frôlé la faillite à la fin des années 1990, Apple est devenue l’entreprise publique la plus valorisée au monde dans les années 2010 et a connu une série de hauts et de bas au cours de ses quatre décennies et demie de vie. La société a lancé plusieurs produits emblématiques au cours de cette période, notamment le Macintosh en 1984, l’iPod en 2001 et l’iPhone en 2007, et Steve Jobs est devenu célèbre pour ses emblématiques keynotes .

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a évoqué le 45e anniversaire de l’entreprise aujourd’hui sur Twitter, en partageant une citation de Jobs et en remerciant les employés.

As Apple celebrates 45 years today, I’m reminded of Steve’s words from many years ago: “It’s been an amazing journey so far, yet we have barely begun.” Thanks to every member of our Apple family for all you’ve done to enrich lives. Here’s to the next 45 years & beyond! — Tim Cook (@tim_cook) April 1, 2021

Apple a récemment clôturé son année la plus réussie financièrement avec un revenu record de 111 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2020. L’entreprise est maintenant évaluée à plus de 2 000 milliards de dollars, et son avenir devrait la voir arriver dans des domaines tels que l’AR/VR et l’intelligence artificielle, car la technologie continue d’évoluer au-delà des écrans.