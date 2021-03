Miner du Bitcoin avec sa Game Boy, c’est possible !

Si votre souhait de miner du Bitcoin a été retardé par la rupture de stocks des cartes graphiques les plus adaptées à cette pratique, le YouTuber StackSmashing a peut-être de quoi vous aider. Il a créé la “Game Boy Bitcoin Miner“, qui ne nécessite qu’une console Game Boy de Nintendo (avec un câble de liaison légèrement modifié tout de même), un Raspberry Pi Pico et un ordinateur ordinaire.

L’idée folle de ce projet est d’effectuer tout le minage sur une Game Boy standard, qui a été commercialisée 20 ans avant l’invention du bitcoin. Bien sûr, cela n’est pas simple : la Game Boy ne peut pas se connecter à Internet et ne peut pas contenir la totalité de la blockchain. Pour y remédier, StackSmashing utilise le Raspberry Pi Pico et le câble Link pour se connecter à l’ordinateur, qui exécute un nœud bitcoin. Une fois connectée, la Game Boy exécute le programme de hachage à partir d’une cartouche programmable, et joue même une animation amusante pendant le minage.

Étant donné que la Game Boy est légèrement plus lente que les RIG de minage dédiés qui existent aujourd’hui (elle fonctionne apparemment à 0,8 hachage par seconde, alors que certains des mineurs ASIC les plus rapides fonctionnent 125 trillions de fois plus vite, à 100 térachashes par seconde), il est improbable que StackSmashing soit capable de miner réellement des bitcoins. Cependant, lorsqu’ils ont mis en place une nouvelle blockchain Bitcoin sans aucun enregistrement, ils ont pu confirmer que oui, la Game Boy était capable de miner des blocs avec succès !