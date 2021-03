Nintendo : un jeu Pikmin en réalité augmentée annoncé

Niantic et Nintendo viennent d’annoncer un tout nouveau titre qui pourrait bien faire saliver certains d’entre nous. Il s’agit d’un jeu Pikmin en réalité augmentée, à l’instar de Pokémon Go, et qui devrait être disponible sur téléphone durant l’année 2021, sans qu’une date précise n’ait été communiquée.

Peu de détails ont filtré pour l’instant sur ce jeu de Niantic et Nintendo en réalité augmentée, mais l’application inclura des activités censées encourager la marche et la rendre plus agréable, à l’instar de Pokemon Go, donc. D’autres détails seront dévoilés au fil des prochains mois. Vous pouvez d’ailleurs vous inscrire sur cette page pour recevoir des informations directement de la part de Niantic quand le studio les publiera.

“Comme si des Pikmin vivaient secrètement tout autour de nous”

« La technologie de réalité augmentée de Niantic nous a permis de faire l’expérience du monde comme si des Pikmin vivaient secrètement tout autour de nous », a déclaré Shigeru Miyamoto, le père des Mario, Zelda et Pikmin. « Sur le thème de rendre la marche amusante, notre mission est d’offrir aux gens une nouvelle expérience différente des jeux traditionnels. Nous espérons que les Pikmin et cette application deviendront les partenaires de votre vie », a-t-il ajouté.

Pokemon Go est un véritable carton depuis sa naissance, même si, durée oblige, le nombre de joueurs a drastiquement diminué. La faute, également, au Covid et aux restrictions sanitaires. Niantic est également derrière le jeu Harry Potter en réalité augmentée, qui n’a jamais connu le succès de Pokémon. Les Pikmin sauront-ils motiver les foules ? Rien n’est moins sûr, au vu de la faible popularité de la saga.