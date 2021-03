WhatsApp enterre iOS 9 et requiert un iPhone 5 au minimum

Comme indiqué dans une page mise en ligne récemment sur son site d’assistance, WhatsApp a mis fin à la prise en charge d’iOS 9 et des versions antérieures du système d’exploitation mobile d’Apple, exigeant que tous les utilisateurs possèdent un iDevice sous iOS 10 au minimum, qui rappelons-le est sorti en 2016.

Jusqu’à présent, les utilisateurs d’iOS 9, qui sont pour la plupart des propriétaires d’iPhone 4s, pouvaient encore profiter du célèbre service de chat crypté. Depuis la mise à jour 2.21.50, iOS 10 est requis, ce qui signifie que ces utilisateurs auront besoin d’un ‌iPhone‌ 5 ou une version plus récente du smartphone d’Apple pour utiliser WhatsApp.

Cet enterrement d’iOS 9 fait suite à une initiative similaire du service de messagerie instantanée appartenant à Facebook l’année dernière, lorsqu’il a mis fin au support pour iOS 8 et les versions antérieures. Pour ceux qui ne peuvent plus utiliser l’application en raison de la fin du support d’iOS 10, il leur est recommandé de sauvegarder leurs discussions WhatsApp sur iCloud et de restaurer leurs historiques de discussions sur un appareil plus récent et pris en charge. Vous pouvez trouver toutes les instructions sur la façon dont il faut s’y prendre en cliquant ici.