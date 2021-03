ACMarket (Android) : comment télécharger & utiliser l’application ?

Même si le Play Store est l’une des boutiques mobiles les plus importantes dans le monde, elle ne fournit tout de même pas assez de choix pour certaines personnes. ACMarket est une nouvelle alternative à la boutique d’applications officielle qui vous propose d’accéder gratuitement à des milliers d’applications Android non officielles et tweakées, tout cela entièrement sans frais. Elle a déjà fait ses preuves auprès de millions d’utilisateurs en tant que boutique d’applications de pointe. Mais avant de détailler ce que propose ACMarket, voici comment la télécharger.

Comment télécharger ACMarket sous Android :

C’est plutôt facile à faire, mais il est impossible de la télécharger via la boutique d’applications officielle – non seulement il s’agit d’une application non officielle, mais c’est aussi une boutique d’applications concurrente. Vous devrez donc installer le fichier APK directement sur votre appareil, en veillant bien à suivre le guide à la lettre et en utilisant uniquement les liens fournis – vous pourrez suivre ces étapes sans problème :

La première étape est d’autoriser le contenu non officiel pour qu’il soit installé sur votre appareil. Si vous ne l’avez pas déjà fait, allez dans vos Paramètres Android, puis dans Sécurité ou Confidentialité. Trouvez l’option concernant l’autorisation des sources inconnues et activez-la. Vous pourrez ensuite télécharger ACMarket sur votre appareil depuis l’adresse suivante: https://ac-market.org/fr/ Allez dans votre dossier de téléchargement, puis appuyez sur le fichier. Suivez les instructions à l’écran pour l’installer sur votre appareil – lorsque l’application apparaît sur votre écran d’accueil, elle sera prête à être utilisée.

Comment ACMarket fonctionne-t-elle ?

ACMarket est remplie d’applis et de jeux, et est extrêmement simple à utiliser.

Ouvrez ACMarket à partir de votre écran d’accueil. Sélectionnez l’une des catégories d’application et trouvez quelque chose à télécharger. Vous pourrez également saisir votre requête dans la barre de recherche. Appuyez sur l’appli ou le jeu, puis sur GET/OBTENIR. Lorsque votre appli aura été téléchargée, elle se trouvera sur votre écran d’accueil et sera prête à être utilisée.

Fonctionnalités d’ACMarket :

ACMarket est l’un des installateurs d’application les plus complets parmi tous ceux disponibles aujourd’hui, et c’est une excellente alternative au Play Store officiel. En plus des tonnes d’applis et de jeux proposés, l’installateurs vous propose également les fonctionnalités suivantes :

Suppression des géorestrictions – Beaucoup de boutiques d’applications font l’objet de géorestrictions, limitant leur utilisation à certaines régions uniquement – ACMarket les supprime pour que ces applications soient disponibles n’importe où.

Beaucoup de boutiques d’applications font l’objet de géorestrictions, limitant leur utilisation à certaines régions uniquement – ACMarket les supprime pour que ces applications soient disponibles n’importe où. Organisée – Tout le contenu est trié selon des catégories. Il est donc facile de trouver ce que vous souhaitez télécharger. Faites votre sélection parmi des catégories comme Nouveautés, Applis tendances, Meilleures applis, Applis modifiées, Applis moddées, Applis tweakées, et plus encore.

Tout le contenu est trié selon des catégories. Il est donc facile de trouver ce que vous souhaitez télécharger. Faites votre sélection parmi des catégories comme Nouveautés, Applis tendances, Meilleures applis, Applis modifiées, Applis moddées, Applis tweakées, et plus encore. Facile à utiliser – Avec sa navigation simplifiée, ACMarket ressemble visuellement à la boutique d’applications officielle et son utilisation est facile.

– Avec sa navigation simplifiée, ACMarket ressemble visuellement à la boutique d’applications officielle et son utilisation est facile. Sans publicité – Pas de publicités énervantes qui vous empêchent de profiter de votre application. Sur ACMarket, vous n’aurez pas ce problème.

– Pas de publicités énervantes qui vous empêchent de profiter de votre application. Sur ACMarket, vous n’aurez pas ce problème. Gratuité intégrale – Télécharger ACMarket est gratuit, et il n’y aura pas de frais pour les applications, jeux, ou quoi que ce soit d’autre. Toutes les fonctionnalités des applis et tous les bonus des jeux sont également gratuits, et il n’y a aucuns frais cachés.

– Télécharger ACMarket est gratuit, et il n’y aura pas de frais pour les applications, jeux, ou quoi que ce soit d’autre. Toutes les fonctionnalités des applis et tous les bonus des jeux sont également gratuits, et il n’y a aucuns frais cachés. Mises à jour régulières – Toutes les applications et jeux les plus récents sont ajoutés rapidement, et vous n’aurez pas à patienter pour que les applis tweakées ou modifiées apparaissent.

– Toutes les applications et jeux les plus récents sont ajoutés rapidement, et vous n’aurez pas à patienter pour que les applis tweakées ou modifiées apparaissent. Téléchargements rapides – ACMarket propose les téléchargements les plus rapides de toutes les boutiques d’applis non officielles, et ils sont aussi plus rapides que ceux du Play Store.

– ACMarket propose les téléchargements les plus rapides de toutes les boutiques d’applis non officielles, et ils sont aussi plus rapides que ceux du Play Store. Sécurisé – C’est aussi l’une des applis les plus sûres, avec des mises à jour régulières pour régler les problèmes de sécurité qui pourraient se poser et pour améliorer la sécurité. Toutes les applis sont scannées pour détecter des virus éventuels avant d’être acceptées dans la boutique, et tout ce qui est signalé est immédiatement rejeté. Un cryptage SSL est inclus pour garantir la sécurité de vos téléchargements, et votre confidentialité est également assurée.

Avec quelles autres plateformes mobiles ACMarket est-elle compatible ?

Aucune. ACMarket a été développée spécifiquement pour le marché Android, et ils n’ont aucune intention de la rendre disponible sur les autres plateformes mobiles. Néanmoins, les utilisateurs iOS peuvent choisir parmi les nombreuses alternatives aux boutiques d’applications officielles qui existent pour les appareils Apple.

Et sur mon ordinateur ?

C’est une autre question. Comme ACMarket est une application Android, vous pourrez l’utiliser sur votre Mac ou votre PC Windows. Tout ce dont vous aurez besoin, c’est d’un émulateur Android, comme Nox Player ou BlueStacks. Une fois que vous aurez installé ACMarket, vous pourrez l’utiliser à travers l’émulateur.

ACMarket est l’une des meilleures alternatives à la boutique d’applications Android. Elle propose des tas de contenus gratuitement. Vous n’aurez même pas besoin de rooter votre appareil pour l’essayer. Alors téléchargez-la dès aujourd’hui et découvrez tout ce qu’elle a à vous proposer. Vous pourrez l’utiliser en même temps que le Play Store, et vous pourrez l’installer sur votre ordinateur également.