Une keynote Apple le 23 mars prochain ?

Apple organisera son premier événement de l’année le 23 mars, selon les informations fournies par le célèbre leaker chinois Kang. Apple devrait lancer des AirTags, de nouveaux iPad et éventuellement une mise à jour des AirPods lors de cette keynote.

Une rumeur plus ancienne écartée par Mark Gurman de Bloomberg évoquait la date du 16 mars. Kang assure que l’événement d’Apple se tiendra à la même date que la révélation du OnePlus 9, qui est prévue pour le mardi 23 mars.

En raison de la crise sanitaire mondiale, l’événement d’Apple devrait être organisé en ligne et diffusé en direct via son site Web et sa chaîne YouTube officielle. Apple a tendance à organiser ses keynotes le mardi. La marque devrait également organiser un événement au « début du printemps » pour coïncider avec le lancement de App Tracking Transparency dans iOS 14.5.

Les détails officiels sur la keynote d’Apple restent inconnus. Cependant, de plus en plus de preuves de la sortie imminente de ‌AirTags‌ suggèrent que le tracker du géant américain pourrait faire ses débuts le 23 mars. DigiTimes et d’autres sources ont également suggéré qu’Apple lancera des modèles d’iPad avec des écrans mini-LED et des processeurs plus rapides au cours du premier semestre.

Peu de temps après que Kang ait suggéré la date du 23 mars, le YouTuber et le leaker Apple Jon Prosser a tweeté « 23 », dans une manifestation apparente de soutien à Kang et à sa prédiction concernant la date de l’événement.

L’année dernière, Kang a été le premier à révéler avec précision qu’Apple prévoyait de relancer la marque MagSafe avec l’iPhone 12, et a également divulgué des détails précis sur les dates de lancement de la gamme complète d’iPhone 12‌ et sur l’enceinte HomePod mini avant leurs annonces officielles.