Internet Mobile : combien coûte 1Go de data dans le monde ?

Pour les utilisateurs de smartphones avides de vidéos en streaming, les données mobiles peuvent vite engloutir leur compte en banque… Le coût variant considérablement d’un pays à l’autre, le comparateur anglais Cable.co.uk a publié une étude sur les prix des datas à travers le monde. Où est-ce qu’un gigaoctet d’Internet mobile est le moins cher ? Et le plus cher ? Réponse un peu plus bas.

L’étude a été effectuée sur 6 313 forfaits dans 230 pays, et c’est l’Inde qui propose l’Internet mobile le moins cher. Les utilisateurs de smartphones indiens ne doivent payer que 0,26 $ pour profiter d’un gigaoctet de données, devant le Kirghizistan (0,27 $) et le Kazakhstan (0,49 $).

La France, quand à elle, est plutôt bien positionnée grâce à l’essor du forfait mobile sans engagement, qui a fait drastiquement baisser les tarifs de la data ces dernières années (merci Free Mobile !).

Plus de 75 $ pour 1Go de data au Zumbabwe

Le Zimbabwe se situe tout en bas de ce classement, avec un Go de données facturé en moyenne 75,20 $ (289 fois plus qu’en Inde). L’infographie ci-dessous donne un aperçu des prix dans 15 pays avec de vraies disparités en Europe. Par exemple, un gigaoctet de data en Italie coûte en moyenne 1,73 $ alors qu’il revient à près de 7 $ en Allemagne. Les propriétaires de smartphones doivent payer encore plus cher pour surfer sur la toile en Amérique du Nord, un Go étant facturé en moyenne 12,02 $ au Canada et 12,38 $ aux États-Unis.

Même si la Corée du Sud a développé un réseau mobile exceptionnel ces dernières années, ses prix sont toujours exorbitants, puisqu’estimés à 15 $ par gigaoctet. Cela reste toutefois inférieur à la Suisse, où le Go revient à plus de 20 dollars.

Dan Howdle, analyste des télécommunications grand public chez Cable.co.uk, a commenté ces résultats en disant que de nombreux pays les moins chers disposent d’une excellente infrastructure haut débit mobile et fixe qui permet aux fournisseurs d’offrir de grandes quantités de données à des prix abordables.