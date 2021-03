Disney+ lance sa nouvelle section « Star »

Ça y est ! La plateforme de vidéos à la demande du géant américain Disney a enfin lancé sa section Star en France, disponible depuis le 23 février 2021. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Rassurez-vous, vous pourrez toujours regarder vos séries préférées comme The Mandalorian ou les classiques de Pixar, comme d’habitude. En effet, le catalogue de Disney+ était déjà bien fourni, avec les licences Star Wars, Marvel ou encore les documentaires National Geographic. Cependant, Star vient d’y ajouter un énorme choix de séries télévisées et de films, en y incluant de nombreuses œuvres destinées à un public plus adulte.

Cette nouvelle section, plus mature et pouvant toucher un plus large public, sera incluse à votre abonnement Disney+ existant. Nul besoin de souscrire à une offre supplémentaire, mais sachez qu’il faudra régler certains paramètres de votre abonnement pour pouvoir restreindre l’accès de Star aux plus jeunes si vous le souhaitez.

Cependant, cette bonne nouvelle ne vient pas sans un petit changement : le prix de l’abonnement va légèrement augmenter et passer de 6,99 €/mois à 8,99 €/mois. Que les anciens abonnés se rassurent, ils ne verront pas leur facture augmenter avant le mois d’août, de quoi tester la nouvelle section Star en toute tranquillité !

Disney possède la légendaire licence Star Wars

Une guerre des plateformes de VoD

Après le succès fulgurant de Netflix, les internautes ont vu débarquer de plus en plus de concurrents sur ce marché du streaming de vidéos. Les entreprises s’y mettent, comme le géant d’internet Amazon Prime ou encore l’Apple TV+, et les chaînes de télévision comptent également s’assurer une part du marché, comme HBO ou AMC qui ont lancé leur offre l’année dernière.

Dans l’Hexagone, France Télévisions a créé Salto, qui a du mal à se trouver une place avec à peine 200 000 abonnés, et ce, plus de quatre mois après sa sortie.

Dans cette guerre déclarée, Disney+ a fait l’effet d’une bombe : propriétaire de nombreuses licences à succès comme Star Wars, Marvel, ainsi que tous ses chefs-d’œuvre d’animation, la plateforme a pulvérisé les records avec pas moins de 10 millions d’abonnés dès le premier jour de sa sortie.

Depuis, Disney a explosé les compteurs, avec 86 millions d’utilisateurs, surprenant même le géant américain qui ne s’attendait pas à un tel engouement. Mais l’entreprise américaine ne compte pas s’arrêter là, et projette d’arriver au chiffre colossal des 260 millions d’abonnés d’ici 2024. Cette stratégie lancée avec Star n’est donc pas étonnante, garantissant un catalogue plus fourni à ses utilisateurs afin de gagner sa place de futur leader du marché.

Que pourra-t-on trouver dans le nouveau catalogue ?

Disney reste un empire du divertissement

Disney avait déjà acquis les droits d’un grand nombre de séries et de films, notamment grâce à son rachat du géant d’Hollywood 21st Century Fox. De nombreuses œuvres vont pouvoir être accessibles désormais grâce à Star, permettant aux utilisateurs de voir et de revoir des séries cultes et des films mythiques.

L’offre cinématographique est particulièrement intéressante. On y retrouve le documentaire oscarisé Free Solo qui vous apprendra à surmonter vos peurs, le classique Titanic qui est un véritable torrent d’émotions, mais également tous les films de la saga Alien qui vous feront frissonner !

Parmi un grand choix des séries proposées sur la plateforme, vous allez pouvoir visionner des classiques comme Alias, Modern Family, Glee ou encore Buffy contre les vampires.

Mais Disney+ a également décidé de sortir des créations originales. Parmi elles, on retrouve Big Sky mais également Solar Opposites des créateurs de Rick et Morty. Plus de 10 séries originales européennes sont également attendues, dont les françaises Oussekine et Soprano. De plus, on pourra retrouver quelques opus à succès de l’Hexagone comme Fais pas ci, Fais pas ça ou encore Moloch.

Il est donc indéniable qu’avec la sortie de son nouveau catalogue Star, Disney+ prend la tête dans la course entre les différentes plateformes de vidéos à la demande. Avec un choix extrêmement varié, des vidéos disponibles en 4K et un nombre de licences à succès impressionnant, on ne doute pas du succès ascendant du géant américain, se positionnant comme le futur leader du marché.