PS5 : la Dualsense a des problèmes, un recours en justice déposé

La Playstation 5 a beau être une belle machine, elle connaît quelques soucis. Après avoir expérimenté de nombreux bugs à sa sortie, la console de Sony est désormais visée par un recours collectif en justice à cause d’un souci de manette. La Dualsense, pad révolutionnaire grâce à ses moteurs haptiques, connaît effectivement un drift, autrement dit un mouvement involontaire du joystick durant une session de jeu, qui fait bouger le personnage sans que l’on ne lui demande rien. C’est très embêtant.

Une gâchette molle, également

« En raison des pratiques commerciales déloyales, trompeuses et / ou frauduleuses de Sony, les propriétaires de manettes DualSense, y compris le demandeur, ont subi une perte vérifiable, un préjudice de fait, et ont été lésés par l’attitude de Sony. En conséquence, le demandeur engage cette action pour réparer les violations par Sony des lois sur la fraude à la consommation, la violation de la garantie et l’enrichissement sans cause. Le demandeur demande une réparation pécuniaire pour les dommages subis, une mesure déclaratoire et une injonction publique », explique le cabinet d’avocats américains Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith (CSK&D), qui ont déposé un recours devant la cour de New York. C’est un groupe de consommateurs qui l’a demandé.

Les témoignages concernant ce problème s’accumulent. Il faut aussi savoir que certaines manettes ont des gâchettes R2 qui deviennent molles au bout de quelques temps, en raison d’un ressort qui lâche. Sony est conscient du problème et prend en charge le remplacement des manettes, contrairement à un certain Nintendo qui a mis des mois avant de réagir quant à son Joy Con Drift.