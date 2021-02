HER, une app de dating LGBTQIA+, mais pas seulement

HER est une application créée en 2015 par Robyn Exton à Londres et lancée en France en 2018. Elle est dédiée aux lesbiennes, bisexuel.le.s, personnes queer, non-binaires, de genres non-conformes et personnes trans.

HER est aussi un espace safe, bienveillant de partages et d’échanges. Grâce aux différentes communautés, ses utilisateurs peuvent discuter de sujets divers et variés comme le sport, les conseils pour avoir un date réussi mais aussi les droits des personnes queer. Ils peuvent aussi y trouver des évènements en ligne gratuits organisés pour permettre de rassembler toute la communauté.

L’application est inclusive et est devenue une des plus grandes communautés LGBTQIA+ au monde.

Quelques chiffres sur HER

HER a plus de 7 millions d’abonné.e.s

HER est présente dans 113 pays

L'application est disponible sous iOS et Android

L’application est disponible en anglais, français, espagnol et allemand

Elle est gratuite

Au-delà d’une application de dating, HER permet aussi d’aider des personnes en difficulté à les guider à s’accepter en tant que queer, leur trouver une écoute bienveillante et une aide précieuse pour éviter la solitude en cette période.

Certain.e.s pourront y trouver peut-être leur(s) futur.e.s meilleur.e.s ami.e.s ou leur(s) âme(s)-sœur(s). Bon dating sur HER !