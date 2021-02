Un homme avale l’un de ses AirPods pendant son sommeil

C’est ce qu’on appelle la faute à pas de chance. Un Américain habitant à Worcester, dans le Massachusetts aux États-Unis, a avalé l’un de ses AirPods pendant son sommeil. Bradford Gauthier raconte son histoire au média WWLP : mercredi, alors que la neige frappait sa ville, il s’est couché tôt après avoir tenté de balayer les environs de sa résidence.

Une opération en urgence

Le lendemain, en buvant un verre d’eau, il remarque quelques difficulté d’ingestion. Ce même jour, il se rend compte que ne trouve plus son AirPod ! « À ce moment-là, mon fils et ma femme ont eu l’idée que je l’avais peut-être avalé. Au début, ils l’ont dit en plaisantant, mais cela semblait trop fortuit qu’il me manque [l’écouteur] quand je sais que je me suis couché avec, alors que je sentais un blocage distinct au centre de ma poitrine », explique l’homme.

Bradford se rend alors chez les urgences, dans lesquelles il effectue une radiographie. L’un de ses AirPods était bloqué au niveau de son oesophage. Une endoscopie d’urgence a été nécessaire pour retirer l’écouteur. Bradford a pu rentrer chez lui après. En bref, une petite histoire pour rappeler de toujours faire attention à ses AirPods !