Les réseaux sociaux regroupent 4,2 milliards d’utilisateurs

Les réseaux sociaux ont pris le contrôle de nos sociétés. Facebook, Twitter, Snapchat et autres TikTok et Instagram regroupent désormais pas moins de 4,2 milliards d’utilisateurs, si l’on en croit la dernière étude de l’agence toujours bien informée We Are Social. C’est un chiffre en hausse de près d’un demi-milliard en seulement un an (+ 13% !). Évidemment, cette explosion est forcément due à l’épidémie de Covid-19 qui a multiplié les usages numériques et sans doute incité le monde à créer des comptes de toutes parts.

Importantes disparités

Les utilisateurs de réseaux sociaux utilisent chacun, en moyenne, pas moins de 8 réseaux sociaux différents, selon l’étude. Le premier d’entre eux reste toujours le fameux Facebook, décidément indétrônable malgré la montée de la concurrence. Rappelons que Facebook compte tout de même 2,8 milliards d’utilisateurs à lui tout seul.

Plus généralement, le nombre d’internautes a augmenté de 7,3% en 2020 et a atteint 4,7 milliards de personnes. Le taux de pénétration global de 59,5% cache d’importantes disparités selon les pays. Plus de 90% en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest et du Nord. Cela tombe de 24% à 62% selon les régions d’Afrique. C’est 68% dans l’est de l’Asie, qui représente près du quart du nombre total d’internautes. Enfin, les les internautes sont connectés en moyenne 6 heures et 54 minutes par jour. Ils passent 2h25 sur les réseaux sociaux. En comparaison, le temps devant la télévision est 3h24.