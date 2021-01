iMac et Mac Pro 2021 : un nouveau design et un nouvel écran ?

Cette année 2021 sera riche en annonce pour la marque à la pomme, qui après le déploiement de sa toute nouvelle puce M1, va sortir tout un tas d’appareils. Apple prépare effectivement un tout nouveau iMac, qui s’accompagnera d’un changement au niveau du design, selon le site toujours bien informé Bloomberg. Apple aurait effectivement inclus des bordures beaucoup plus fines qu’aujourd’hui et un dos tout plat.

L’iMac 2021 ressemblerait ainsi, plus ou moins, à l’écran Pro Display XDR d’Apple. Apple proposerait alors deux variantes pour remplacer les iMac actuels de 21,5 et 27 pouces. À l’intérieur, plus de puce Intel, mais une puce Apple Silicon. La question est de savoir s’il y aura à l’intérieur une puce M1X ou une puce M2.

Un nouvel écran externe, moins cher, en préparation

Ce nouvel iMac pour 2021 n’est pas la seule sortie d’Apple pour 2021. Un Mac Pro, au design similaire du Mac Pro actuel, serait dans les bacs. Il disposerait d’une puce Intel. Mais une autre variante, avec un nouveau design et une taille deux fois plus petite que le Mac Pro actuel est aussi prévue. Son design pourrait rappeler le Power Mac G4 Cube d’Apple. Pour ce qui est des performances, Apple utiliserait ses puces et non celles d’Intel.

Bloomberg annonce par ailleurs qu’Apple prépare un nouvel écran externe. Il serait moins cher que le Pro Display XDR. Apple viserait davantage le grand public que les professionnels. Le Pro Display XDR, qui fait 32 pouces et se veut 6K, coûte 5499 euros… sans le pied.