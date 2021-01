Kaspersky Total Security 2021 : l’antivirus pour Mac

Même si les ordinateurs d’Apple sont moins ciblés par les programmes malveillants que ceux de Microsoft, il est bien sûr toujours conseillé de protéger votre Mac contre le vol d’identité (phishing) et les différentes attaques en ligne en installant un logiciel adéquat. A ce sujet, Kaspersky Total Security 2021 est plus qu’un simple antivirus, puisqu’il protège votre vie numérique.

Kaspersky total security 2020 protège vos communications quand vous êtes en ligne, bloque les menaces quand vous surfez sur la toile et préserve votre vie privée sur les réseaux sociaux. En outre, il protège votre argent lorsque vous achetez en ligne. De quoi dire adieu aux pirates et aux cybermenaces qui sont toujours plus nombreuses chaque année…

Kaspersky Total Security 2021 : 3 abonnements selon vos besoins

Sur le site officiel de l’antivirus, la version basique de Kaspersky Internet Security 2021 pour Mac est proposée au tarif de 39,99€ pour 1 an (prix dégressif selon la durée d’abonnement), et inclut les modules suivants :

Security – Protège contre les virus, les ransomwares et les programmes malveillants

– Protège contre les virus, les ransomwares et les programmes malveillants Performances – Sécurise votre appareil sans le ralentir

– Sécurise votre appareil sans le ralentir Simplicité – S’installe et s’utilise facilement

– S’installe et s’utilise facilement Vie privée – Empêche le piratage de votre webcam et masque votre navigation sur PC et Mac. Bloque le phishing

– Empêche le piratage de votre webcam et masque votre navigation sur PC et Mac. Bloque le phishing Argent – Ouvre un navigateur chiffré pour protéger vos transactions en ligne sur PC et Mac

Pour profiter d’une protection pour de tous vos appareils (PC, Mac et Android), il faudra opter pour un abonnement à 49,99€ par an. Enfin, une version “Total Security” de Kaspersky existe à 69,99€ par an et comprend en plus des toutes les fonctionnalités précitées :

Enfants – Blocage de contenu inapproprié, limitation du temps d’écran, traceur GPS et plus encore, sur PC, Mac et appareil mobile

– Blocage de contenu inapproprié, limitation du temps d’écran, traceur GPS et plus encore, sur PC, Mac et appareil mobile Mots de passe – Permet de stocker et retrouver vos mots de passe sur PC, Mac et appareil mobile

– Permet de stocker et retrouver vos mots de passe sur PC, Mac et appareil mobile Protection des fichiers – Sauvegarde vos fichiers importants sur PC

Si vous cherchez un antivirus pour votre Mac sans vous ruiner en 2021, vous pouvez jeter un œil au site https://www.antivirus-pas-cher.com/ qui propose des tarifs plus avantageux que ceux du site officiel de Kaspersky.