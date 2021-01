Adobe Flash Player est définitivement mort

Ça y est, cette fois-ci, c’est la fin. Abobe Flash Player est définitivement mort. Le groupe avait annoncé que le 31 décembre 2020 serait le dernier jour de support de son plugin. “Dans la mesure où Adobe ne prendra plus en charge Flash Player après le 31 décembre 2020 et empêchera le contenu Flash de s’exécuter dans Flash Player à compter du 12 janvier 2021, nous recommandons vivement à tous les utilisateurs de désinstaller Flash Player au plus tôt afin de sécuriser leurs systèmes“, indique Abobe sur son site.

Désinstaller pour sécuriser ses machines

“Le fait de le désinstaller sécurisera votre système, car Adobe n’a plus l’intention de publier de mises à jour ni de correctifs de sécurité après la date de fin de vie“, écrit Adobe. Pour leur part, les navigateurs Internet ont déjà fait le nécessaire. Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge et les autres bloquent par défaut le plugin.

Adobe avait déjà annoncé en 2017 que Flash player allait connaître ses derniers jours à la fin de l’année 2020. Ceux qui ont Adobe Flash Player d’installé peuvent toujours charger des contenus Flash, mais jusqu’au 12 janvier uniquement. En bref, c’est la fin d’une époque ! Tout un paquet de jeux Flash ne pourront plus être joués de façon optimale.