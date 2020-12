Pornhub supprime des millions de vidéos, des abus sexuels signalés

Catastrophe ! Le géant du porno Pornhub a récemment supprimé quelques millions de vidéos d’utilisateurs non certifiés de son site, faisant craindre une catastrophe auprès des plus addicts. Selon le site américain Motherboard, Pornhub comptait pas moins de 13,5 millions de vidéos en fin de semaine dernière. Aujourd’hui, il n’en existe plus que 4,7 millions.

Une suppression monstre qui s’explique par une récente enquête du New York Times. Le journal américain a effectivement révélé que de nombreuses vidéos sur Pornhub contenaient des abus perpétrés sur des enfants ainsi que de la violence non consentie. N’importe qui pouvait en outre télécharger les vidéos pour les publier à nouveau, sans aucun contrôle. Outre cela, Visa et MasterCard ont engagé des enquêtes sur leurs liens avec Pornhub. Quelques jours plus tard, les deux entreprises bancaires ont annoncé couper leurs ponts avec le site pornographique.

Pornhub, de peur d’être épinglé, a décidé de prendre les devants. Seules les personnes avec un compte certifié peuvent désormais mettre des vidéos en ligne, soit des acteurs ou des partenaires de l’industrie. En bref, l’industrie du porno va devoir se remobiliser pour sortir la tête de l’eau et, surtout, travailler dans la légalité.