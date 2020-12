Cyberpunk 2077 : Sony aurait porté plainte contre CD Projekt, et rembourse ses joueurs

World is Small vous en avait récemment parlé : le jeu le plus attendu de l’année, Cyberpunk 2077, est une immense déception. Le titre, visiblement pas fini sur consoles, a écopé de très sévères notes par la presse internationale. Désormais, les constructeurs aussi semblent se retourner contre le studio de développement du jeu, CD Projekt Red. L’équipe polonaise serait, selon des sources de Gamerant, sous le joug d’une plainte commerciale adressée par Sony.

Remboursement pour tous

Pas plus de précisions ont filtré pour l’instant sur cette plainte, mais l’affaire serait suffisamment grave pour la marque japonaise, qui, en sus, a décidé de rembourser l’intégralité des joueurs ayant acquis la version digitale et ayant décidé d’en faire la demande. Et ce, même si le temps de jeu excède les deux heures. Sony ne rembourse habituellement pas les titres déjà installés sur la console, et encore moins déjà joués. Mais face aux milliers d’appels et mails lancées par les joueurs en colère, Sony a décidé de plier.

Cyberpunk 2077, malgré le bad buzz, connaît un certain succès selon CD Projekt, qui n’a pas communiqué sur les problèmes de son jeu. Plus d’un million de personnes ont joué simultanément au titre sur Steam, et 8 millions de précommandes ont été effectuées.