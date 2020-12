Caviar sort un iPhone 12 Pro édition Steve Jobs à 6500$

L’entreprise Caviar, spécialisée dans la vente d’iPhone de luxe entièrement personnalisés (et 100% bling bling), a récemment lancé son édition “Jobs” de l’iPhone 12 Pro d’Apple. Pas de surprise si vous connaissez déjà la société : il faudra mettre la main au portefeuille pour pouvoir se procurer l’un des 4 modèles de cette collection…

Quatre nouveaux iPhone 12 Pro dédiés à Steve Jobs sont donc disponibles dans le catalogue de Caviar. La version Jobs 4 Black, vendue 6490 dollars, la Jobs 4 White à 7060 dollars, la Jobs 4 Gold à 8910 dollars et enfin la Jobs 1st à 7030 dollars. Ils sont comme toujours en édition limitée (tout ce qui est rare est cher), avec 10 exemplaires par version.

Un fragment du col roulé de Steve Jobs dans ces iPhone 12 Pro

Sur le dos de chacun de ces iPhone 12 Pro en hommage au créateur d’Apple, on retrouve sur la façade arrière un authentique morceau du col roulé légendaire de Steve Jobs, lequel est incorporé dans le logo de la marque. La partie inférieure du smartphone est ornée de l’autographe de Jobs et du slogan d’Apple, « Think different ».

Retrouvez tous les détails concernant la nouvelle collection Jobs de Caviar sur le site officiel de la société à cette adresse. Pour l’anecdote, les prix indiqués précédemment concernent les versions des iPhone 12 Pro avec 128 Go de mémoire interne…