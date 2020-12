SFR proposera la 5G dans 120 villes dès décembre 2020

La 5G débarque officiellement en France ! C’est un grand jour pour les nerds en puissance que nous sommes. Si Bouygues Telecom a déjà annoncé sa disponibilité dans 20 grandes villes de l’hexagone, SFR veut frapper tout aussi fort, et proposer la nouvelle génération de réseau dans 120 villes dès ce mois de décembre 2020.

Certaines communes ont retardé la 5G

Pour rappel, l’opérateur au logo rouge a déjà activé sa 5G à Nice le 20 novembre dernier. Les agglomérations qui auront droit à la 5G de SFR en décembre seront Bordeaux, Marseille-Aix, Montpellier, Nantes, Nice et Paris. Certaines communes appartenant aux agglomérations de Paris et de Nantes ont souhaité retarder le lancement de la 5G, donc il est possible que certains habitants n’en disposent pas tout de suite.

D’ici fin décembre, SFR compte étendre sa couverture 5G à 120 communes. Pour info, c’est déjà actif à certains endroits, je l’ai captée à St-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-mer ce week-end. (Source : communiqué SFR) pic.twitter.com/lkJ5PJ0Qom — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) November 30, 2020

Dans le détail, Orange a déjà annoncé une couverture de la 5G par 15 villes pour le 3 décembre, avec 150 communes supplémentaires d’ici la fin 2020. Pour Free Mobile, c’est le flou absolu. En bref, la 5G arrive doucement en France. À voir si vous avez, d’abord, un smartphone compatible, mais également si vous souhaiter passer le cap en souscrivant un forfait adapté.