5G : Orange promet des débits “jusqu’à 4 fois plus rapides que la 4G”

La course pour attirer le client vers la 5G a débuté. L’opérateur historique Orange a déjà commencé son entreprise de séduction en affirmant, dans un communiqué publié récemment, que la 5G permet « des débits jusqu’à 3 à 4 fois plus rapides que la 4G ». Orange explique que « seules les fréquences 3,5 GHz permettent une véritable expérience 5G ». Selon Orange, le débit de la 5G permet de « répondre à l’évolution des besoins des clients ». L’opérateur mentionne aussi une expérience avec « un véritable confort de navigation, une latence réduite et une vitesse de téléchargement quasi-instantanée, même en mobilité ».

Pour rappel, Orange a obtenu 90 MHz de spectre lors des enchères pour la 5G. Il déploiera la 5G le 3 décembre prochain, dans 15 villes en premier lieu, puis dans 160 communes d’ici la fin de l’année. Les zones déjà fortement sollicitées seront les premières servies. D’ailleurs, la consommation internet a augmenté de 40% entre septembre 2019 et septembre 2020.

Des prix jusqu’à 94,99 euros par mois

Orange a déjà lancé plusieurs forfaits 5G. D’abord, les prix pour les clients avec un pack Open :

Forfait 70 Go à 14,99€/mois la première année puis 29,99€/mois

Forfait 100 Go à 24,99€/mois la première année puis 39,99€/mois

Forfait 150 Go à 34,99€/mois la première année puis 49,99€/mois

Forfait illimité à 64,99€/mois la première année puis 79,99€/mois

Puis ceux qui n’ont pas de pack Open :

Forfait 70 Go à 24,99€/mois la première année puis 39,99€/mois

Forfait 100 Go à 34,99€/mois la première année puis 49,99€/mois

Forfait 150 Go à 44,99€/mois la première année puis 64,99€/mois

Forfait illimité à 79,99€/mois la première année puis 94,99€/mois