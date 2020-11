Surfshark, le VPN dont vous avez besoin

Les VPN sont devenus un besoin essentiel pour les millions d’acteurs du net. Les internautes, en quête de toujours plus de liberté, se tournent vers cet outil relativement nouveau, qui a pourtant inondé les sphères numériques. Pratique, peu cher et utile, le VPN est LE logiciel à avoir pour tous les amoureux d’Internet. Mais au fait, à quoi ça sert un VPN ?

Un VPN est un logiciel à installer sur son ordinateur (PC ou Mac) ou sur téléphone (Android ou iOS). Il existe un VPN pour chaque internaute. Ce software, simple à télécharger, vous proposera de délocaliser votre connexion. “Délocaliser ? Quézako ?” Pour faire simple, le logiciel fera croire à tous (proxys, modem, cookies, etc) que vous surfez sur le web depuis un pays étranger. Exit donc la France, et bonjour les Etats-Unis.

Cette délocalisation peut vous être extrêmement pratique. Pourquoi ? Car aujourd’hui, les entreprises et fournisseurs d’accès internet (SFR, Free, Bouygues, Orange…) traquent la moindre de vos activités. Vous pouvez faire le test dès à présent : ouvrez une page sur le site de la FNAC, faites mine de rechercher un appareil photo par exemple. Scrollez, scrollez… puis revenez quelques minutes / heures plus tard sur une autre page. Magie : sur l’emplacement publicitaire du site que vous consultez, vous aurez 99% de chances de tomber sur une bannière de publicité pour les appareils photo que vend la FNAC. C’est aussi simple que ça : on enregistre votre progression sur le web. Si ce n’est pas vraiment dérangeant quand il s’agit de shopping, cela peut vite être agaçant pour peu que votre métier soit par exemple un peu sensible !

Mais un VPN, c’est aussi un outil simple utile au divertissement. De plus en plus, les sites internet sont « geobloqués ». Autrement dit, vous ne pouvez y accéder qu’en étant résident d’un certain lieu. Certains sites d’information canadiens sont par exemple indisponibles aux internautes français. Mais là où ça pose problème, c’est surtout pour le streaming. Netflix par exemple propose plusieurs catalogues selon le pays. Si, en France, un partenariat impose qu’un film est d’abord exclusif à Canal +, aux Etats-Unis, rien de tel : ainsi, avec un VPN, vous aurez la possibilité de visionner tous les films du monde sans restriction. Sachez que sur Netflix US, il y a tous les films du Marvel Cinematic Universe !

En bref, un VPN est aussi utile que pratique. Mais au moment d’en choisir un, on se confronte à une vraie hésitation. Il en existe des gratuits, comme des payants. Mais quand c’est gratuit, « c’est vous le produit ! », comme dit l’adage. Mais avec Surfshark, vous avez le choix. Ce VPN vous offre en effet la possibilité d’essayer gratuitement son logiciel pendant 1 mois, grâce à sa politique satisfait ou remboursé.

Ensuite, vous pourrez souscrire à une offre plus qu’alléchante : 1,87 euro par mois pendant deux ans. Autant vous dire que c’est donné. Plus la durée d’engagement est longue, plus le prix est faible. Ainsi, si vous optez pour seulement un mois de VPN, il vous en coûtera un peu moins de 11 euros. A vous de voir !

En conclusion, Surfshark s’impose comme une nouvelle référence abordable du VPN. Pratique et utile, son logiciel, lisible et limpide, vous offrira enfin l’Internet dont vous avez besoin. N’hésitez plus et passez sur Surfshark !