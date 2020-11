“La 5G ne doit pas faire peur” aux Français, selon Xavier Niel

La 5G débarque très prochainement en France. De nombreux élus, écologistes et de gauche surtout, alertent face à cette nouvelle génération de réseau, réputée bien plus rapide que la 4G. Ils déplorent le coût énergétique et environnementale de celle-ci. Pour Xavier Niel, PDG de Free, la 5G ne devrait pas faire peur aux Français.

“La 5G ne doit pas faire peur. C’est une formidable opportunité pour construire une société plus sobre, plus efficace, avec une gestion de la ville améliorée”, a indiqué Xavier Niel devant la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale.

Perte d’attractivité

Le patron de Free estime que “ce serait dommage en France d’avoir les meilleurs réseaux fixes, avec les offres fibres les plus rapides d’Europe, et d’être le dernier européen sur le mobile en refusant le marché de la 5G”. Nous pourrions perdre “une part de notre attractivité”, alors que le pays “était devenu une destination principale des investisseurs”. Il insiste et déclare également qu’il est “extrêmement important de ne pas perdre des points à cause de sujets comme la 5G”.

Xavier Niel en a également profité pour confirmer des négociations entre Orange et Free pour partager le réseau 5G, dans les zones relativement peu denses notamment. “La mutualisation est importante pour faire face aux investissements, limiter l’impact environnemental du déploiement, et pour accélérer la couverture rurale”, a-t-il expliqué.

