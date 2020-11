[PROMO] Belle offre chez Red by SFR, avec un forfait 4G 100 Go à 15 euros

C’est ce qu’on appelle une belle offre. Red by SFR, désireux de contre-attaquer face à Bouygues Telecom qui a mis en place une superbe offre avec internet illimité le week-end, propose en ce moment même un super forfait à seulement 15 euros par mois.

Cette offre casse littéralement les prix puisqu’elle inclut les appels, les SMS et les MMS en illimité, mais surtout, 100 Go d’internet 4G, ce qui en fait du coup l’une des plus avantageuses du moment. Également, elle inclut une très jolie enveloppe de 10 Go de données depuis l’Union européenne et les DOM, avec également appels, SMS et MMS illimités.

Jusqu’au 23 novembre

Pas moins de 100 Go de SFR Cloud sont aussi inclus, pour que vous puissiez stocker et accéder à vos données partout, en toute sécurité. Imbattable, en somme. En bref, ce forfait made in SFR est une belle promotion mais attention, elle est loin d’être illimitée dans le temps : il faudra s’en saisir avant le 23 novembre, jour d’arrêt de cette offre. Évidemment, ce forfait est sans engagement, alors si vous trouvez mieux ailleurs après achat et obtention de la carte SIM, foncez. N’oubliez pas que des frais fixe de carte SIM de 10 euros sont aussi à décompter. En bref, enjoy !

