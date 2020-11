App Store : Apple va réduire commissions de moitié, de 30% à 15%

Apple a annoncé hier le lancement d’un nouveau programme intitulé “App Store Small Business Program” qui verra la société Cupertino réduire ses frais App Store pour les propriétaires de petites entreprises et les développeurs indépendants. À compter du 1er janvier 2021, tous les développeurs gagnant moins d’un million de dollars par an sur l’App Store paieront 15% de commission à Apple, contre 30% aujourd’hui.

“Les petites entreprises sont au cœur de notre économie mondiale. Ce sont elles qui créent l’innovation et repoussent les limites du possible. Nous lançons ce programme pour aider les dirigeants de petites entreprises à écrire le prochain chapitre de la créativité et de la richesse de l’App Store, et continuer à concevoir les apps de qualité appréciées par nos clients.”, a déclaré Tim Cook. “L’App Store a été un moteur de croissance économique extraordinaire. La plateforme a permis la création de millions d’emplois et ouvert une voie accessible à l’entrepreneuriat. Ce nouveau programme continue sur cette lancée, en aidant les développeurs à financer leur petite entreprise et en leur permettant de prendre des risques pour tester de nouvelles idées, d’agrandir leur équipe et de continuer à créer des apps qui enrichissent la vie de tous.”, a-t-il ajouté.

Quels sont les développeurs éligibles ?

Tous les développeurs ayant gagné moins d’un million de dollars en 2020 peuvent donc bénéficier du programme et de son taux de commission de 15% (il s’appliquera aux achats d’applications payants, aux achats intégrés et aux frais d’abonnement). Les nouveaux développeurs qui rejoindront l’App Store‌ et créeront des applications en 2021 seront également éligibles. Les développeurs qui gagnent plus d’un million de dollars par an ne seront donc pas éligibles et continueront de payer le taux de commission standard de 30%.

Selon Apple, les frais réduits de l’App Store sont mis en œuvre pour aider les propriétaires de petites entreprises à maintenir leurs activités et à accélérer l’innovation en période d’incertitude. Les changements de frais seront un soulagement pour de nombreux développeurs qui ne sont pas satisfaits des frais d’Apple pour l’App Store.

Il y a aujourd’hui plus de 28 millions de développeurs dans 227 régions du globe proposant des applications sur l’App Store. Apple affirme que le programme “App Store Small Business Program” sera disponible pour la majorité de ces développeurs à travers le monde.

4 / 5 ( 1 vote )