Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra : une grosse fuite dévoile leurs caractéristiques

Chaque année, c’est la même histoire. Alors que l’on attend impatiemment l’annonce d’une éventuel événement Samsung censé présenter les prochains téléphones haut de gamme de la marque, une énorme fuite révèle tout en avance. Ça ne surprend plus personne. Donc une fois est devenue coutume, Android Police vient de révéler la fiche technique des prochains Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra.

Les trois téléphones, malgré leur différence de gamme, ont des points communs, que voici :

Puce Snapdragon 875 ou Exynos 2100 selon la région

5G, Bluetooth 5.1

Écran avec un affichage de 120 Hz

Android 11 avec la surcouche One UI 3.1

Recharge rapide de 25 W (au minimum)

Compatibles S Pen

Le Galaxy S21 aura un écran FHD+ de 6;2 pouces (LTPS), une batterie de 4000 mAh et du Wi-fi 6. Il disposera de trois capteurs photos au dos : un principal de 12 mégapixels, un téléobjectif de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Les coloris disponibles seront violet, rose, gris ou blanc. À l’arrière, du plastique.

Le Galaxy S21+ proposera un écran FHD+ de 6,7 pouces (LTPS) et une batterie de 4 800 mAh. Il aura les trois mêmes capteurs photo que son petit frère et supportera aussi le Wi-Fi 6. Pour les coloris, ce sera argent, noir ou violet.

Enfin, le Galaxy S21 Ultra aura un écran WQHD+ de 6;8 pouces (LTPO). À l’arrière, quatre capteurs photos seront présents : un principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et deux capteurs de 10 mégapixels chacun avec un zoom optique x3 et un zoom optique x10. Le téléphone aura aussi une batterie de 5 000 mAh et du Wi-Fi 6E. Il sera disponible en noir ou argent. Son dos sera en verre.

Ils seront également tous compatibles avec le S Pen, qui ne sera plus réservé aux seuls Galaxy Note.

Enregistrement vidéo 8K

Les trois Galaxy supporteront l’enregistrement vidéo à 4K 60 images par seconde, mais aussi la 8K à 30 images par seconde. La stabilisation sera présente pour le 60 images par seconde. Il sera aussi possible d’enregistrer avec la caméra avant et la caméra arrière en même temps.

Les Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra prendront en charge l’Ultra Wide Band (UWB).

Les smartphones pourront être utilisés comme des clés de voiture. Enfin, les trois téléphones devraient être annoncés en janvier.

