PS5 : Sony pourrait racheter Bluepoint Games, le studio derrière Demon’s Souls

La Playstation 5 débarque en France le 19 novembre prochain, et elle sera accompagnée d’un titre extrêmement attendu par les plus hardcore des gamers : Demon’s Souls. Le jeu, sorti originellement en 2009 sur PS3, était à l’époque trop cryptique et ne s’était assuré que quelques centaines de milliers, voire dizaine de milliers, de ventes. Avant que la licence ne connaisse un succès inattendu avec l’arrivée de Dark Souls et de ses suites.

Le titre, qui sortira le 19 novembre, sera donc un remake, tout nouveau tout beau, développé par Bluepoint Games.

Connu pour son travail sur des titres cultes

Le studio n’est pas connu pour ses licences, mais pour son travail sur divers remasters et remakes, dont God of War Collection, Uncharted : The Nathan Drake Collection et Shadow of Colossus. Bref, la remise au goût du jour de titres cultes made in Sony semble être la principale corde de son arc.

Et si l’on en croit divers sources proches du dossier, et des insiders du forum spécialisé Resetera, la marque japonaise serait sur le point de racheter le studio américain. Bluepoint Games a souvent indiqué ne pas vouloir être dans le giron d’un seul éditeur, mais cela leur permettrait enfin de développer leur propre gros titre, voire leur propre licence. À voir, donc !

4 / 5 ( 1 vote )