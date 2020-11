Le jailbreak iOS 14.2 déjà réussi sur l’iPhone 12 Pro

La version finale d’iOS 14.2 n’est disponible que depuis le 5 novembre dernier, mais elle a déjà été jailbreakée par Liang Chen, un expert en sécurité employé par la société Singular Security Lab. De quoi (re)donner du fil à retorde à Apple qui tente à chaque mise à jour de boucher les failles de sécurité découvertes par les hackers…

C’est le compte @vangelis_at_POC qui a partagé sur Twitter une vidéo de ce jailbreak iOS 14.2 sur l’iPhone 12 Pro d’Apple sorti officiellement hier :

iOS jailbreak demo in iPhone 12 Pro running latest iOS 14.2 by Liang Chen(@chenliang0817) at Singular Security Lab(@SingularSecLab)

Ask Liang Chen or SingularSecLab about the jailbreak and his talk directly. pic.twitter.com/vypgcQdKJi

— vangelis (@vangelis_at_POC) November 13, 2020