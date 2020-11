DxOMark : l’iPhone 12 Pro dans le Top 5 des photophones

DxOMark a récemment ​​publié son test complet concernant les performances photo et vidéo de l’iPhone 12 Pro. Le nouveau smartphone d’Apple, avec son triple objectif équipé du scanner LiDAR a obtenu un score de 128, ce qui le place dans le top 5 des meilleurs photophones du moment.

DxOMark précise que l’iPhone 12 Pro a obtenu un score de 135 pour la photo et un score de 112 pour la vidéo. On peut y lire : “Avec un score global de caméra de 128, l’iPhone 12 Pro d’Apple se classe parmi les cinq premiers de notre classement, avec quatre points supplémentaires par rapport à l’iPhone 11 Pro Max de l’année dernière. Il devient donc le meilleur appareil Apple de notre base de données. La note globale est le résultat d’un score photo de 135 et un score vidéo de 112. Avec un score de 66, le Zoom est le domaine où l’iPhone 12 Pro perd quelques points contre ses concurrents, principalement en raison de son téléobjectif offrant un grossissement optique 2x seulement.

Pour la photographie fixe, DxOMark fait l’éloge du système de mise au point automatique de l’iPhone 12 Pro : “En mode photo, nous avons trouvé que le système de mise au point automatique était l’un des points forts, offrant des performances rapides et précises dans la plupart des situations. L’appareil obtient également un excellent score pour sa prévisualisation d’image qui est plus proche de la capture finale que de nombreux autres appareils haut de gamme. L’exposition est généralement bonne, mais nos testeurs ont trouvé que la plage dynamique était un peu limitée, avec un écrêtage des tons clairs et des ombres se produisant dans des conditions difficiles. Le rendu des couleurs est précis avec un éclairage intérieur, mais les dominantes couleur peuvent être perceptibles sur les images extérieures.”.

En ce qui concerne les fonctionnalités vidéo de l’iPhone 12 Pro, DxOMark a déclaré : “Les testeurs ont également apprécié le rendu des couleurs et des tons de peau, mais ont également observé des dominantes de balance des blancs. Les images 4K montrent de bons niveaux de détails jusqu’à ce que les niveaux de lumière baissent trop, et la mise au point automatique fait un bon travail pour garder les choses au point, même dans les scènes dynamiques. Le système de stabilisation fonctionne également très bien, gardant les choses stables et fluides lorsque vous marchez avec l’appareil photo entre vos mains ou lorsque vous êtes immobile pendant l’enregistrement”.

Voici le top 10 des meilleurs photophones établi par DxOMark au 13 novembre 2020, l’iPhone 12 Pro se plaçant en quatrième position derrière les Huawei Mate 40 Pro, P40 Ultra et le Xiaomi Mi 10 Ultra :

Huawei Mate 40 Pro – 136 Xiaomi Mi 10 Ultra – 133 Huawei P40 Pro – 132 iPhone 12 Pro – 128 Xiaomi Mi 10 Pro – 128 Vivo X50 Pro + – 127 Oppo Find X2 Pro – 126 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 126 Honor 30 Pro + – 125 iPhone 11 Pro Max – 124

Comme toujours, il est important de garder à l’esprit que la méthodologie et la fiabilité des tests de DxOMark sont souvent remises en question et contestées, principalement au motif que la qualité des clichés pris est subjective et qu’il est difficile d’attribuer un score…

