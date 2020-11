Jeu du jour : KartRider Rush+ (iPhone & iPad – gratuit)

Que recherchez-vous dans un jeu de kart ? Une tonne de circuits ? Lies véhicules en pagaille ? Un gameplay aux petits oignons ? Si vous êtes exigeants et avez répondu oui à ces trois questions, vous pouvez d’ores et déjà vous positionner sur la grille de départ, car KartRider Rush+ va vous combler.

Cet incroyable jeu de course vous place au volant de véhicules particulièrement rapides. Apprenez l’art du drift dans les virages en épingle à cheveux de Mediea’s Hideaway, un circuit qui se déroule dans un monde magique rempli de jouets et peuplé d’alligators en plastique, qui vous mettent au défi de déraper dans leur gueule grande ouverte.

Vous préférez piloter un cabriolet rouge ou une banane (qui a des bananes à la place des roues) ? Pourquoi ne pas tous les essayer ? Des dizaines de véhicules vous attendent dans KartRider Rush+ : à vous de trouver ceux qui correspondent le mieux à votre style de conduite.

Vous pouvez commencer par vous faire la main en vous frottant aux différents pilotes dans le mode histoire. Et une fois que vous vous sentez à l’aise rejoignez un club et participer à des courses en ligne en équipe. Vous voulez continuer de parfaire votre conduite? Alors, profitez du système de mentorat pour recevoir des conseils des joueurs les plus expérimentés. Dans KartRider Rush+, vous aurez sans cesse de nouveaux défis à relever.

