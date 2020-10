Playstation 5 : il sera compliqué de l’obtenir au lancement, selon Sony

La Playstation 5 est victime de son succès ! Les vagues de précommandes successifs ont mis un terme au stock entier de la console next gen de Sony, si bien qu’aujourd’hui, il est quasiment impossible de la commander pour sa sortie le 19 novembre prochain. De la bouche même du responsable de Sony Interactive Entertainment, la demande pour la PS5 est “très, très considérable”.

« Il se pourrait bien que tous ceux qui veulent acheter une PS5 le jour du lancement ne puissent pas en trouver une », a expliqué Jim Ryan. Il assure que Sony « travaille aussi dur que possible » pour répondre à la demande. Sony a effectivement enregistré aux États-Unis autant de précommandes pour la PS5 lors des 12 premières heures de commercialisation que de ventes de PS4 en trois mois en 2013 ! Bref, un raz-de-marée qui ne présage pas de la situation en Europe, notamment, mais qui demeure un bon indicateur.

Jim Ryan a également déclaré à propos des studios de Playstation que la société renforcerait sa capacité interne par des fusions et acquisitions stratégiques, à l’instar de Microsoft qui a racheté Bethesda il y a plusieurs semaines. Bref, la Playstation 5 sort en France le 19 novembre prochain, et World is Small attend impatiemment son exemplaire.

