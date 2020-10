Le démantèlement des GAFA est une mission très risquée selon l’UE

Faut-il démanteler Google, Apple, Facebook et Amazon, ces fameux GAFA ? La Commission Européenne, dirigée par Margrethe Vestager, estime la mission faisable, mais extrêmement risqué. La commissaire européenne a évoqué le sujet hier.

Elle ne pense pas que le démantèlement des GAFA « est une chose qui devrait être introduite dans cette législation ». Selon la commissaire européenne, « il faut être très prudent avec ce type de remède parce qu’il faut être très sûr de la façon dont il fonctionnerait réellement ». Elle ajoute : « cela vous immobiliserait au tribunal pendant très, très longtemps. Je pense qu’il est important que nous essayions d’abord ces itinéraires avec les plateformes ».

Une déclaration surprenante au vu de la détermination de cette femme, connue pour s’être attaquée, justement au GAFA. La Commission européenne a infligé des amendes de plusieurs milliards d’euros, à la demande de Margrethe Vestager. La Commission avait notamment demandé en 2016 à Apple de rembourser 13 milliards d’euros à l’Irlande pour des avantages fiscaux. Finalement, le fabricant d’iPhone n’aura pas besoin de rembourser cette somme.

En bref, les GAFA, ça a l’air plus fort que toi… Ces multinationales ont pris tellement de place dans le paysage technologique que même les États les plus forts n’arrivent plus à se dresser contre eux.

