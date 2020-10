Playstation 5 : des coques de couleur d’ores et déjà commercialisées

La Playstation 5 débarque bientôt dans nos bacs, le 19 novembre prochain. Et si beaucoup de gamers du monde entier ne l’auront pas le jour J, en raison de la rupture des stocks provoquée par la forte demande et, ne l’oublions pas, de la crise du Covid-19, divers sites comptent faire leur business sur la console ! C’est notamment le cas de ThePlateStation, qui met en vente des coques personnalisées, de couleur et interchangeable.



Le site, qui n’a aucun lien avec Sony, aurait conçu grâce à une équipe de designers, ingénieurs et spécialistes produits des coques interchangeables pour la PS5. Il est en effet possible de retirer les deux façades de la Playstation 5, comme on l’a vu dans une vidéo de présentation. Le site aurait donc eu accès aux dimensions exactes de ces “faceplates”.

Quatre coloris sont d’ores et déjà disponibles : le noir, le rouge, le bleu et le chromatique. Un modèle “camouflage” est également en vente. Le prix est de 34,95 euros, et ThePlateStation affirme que les joueurs non contents pourront se faire rembourser. Cela vaut-il le coup ou faut-il mieux attendre les faceplates officielles ? C’est la question qui se pose, mais seul vous avez la réponse…

