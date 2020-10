Playstation 5 : le nouveau PS Store a-t-il fuité en photo ?

La Playstation 4 souffrait d’un Playstation Store plutôt lent et un peu fouilli. Même constat sur le web. De fait, la marque japonaise Sony a annoncé qu’une refonte totale était en cours, accessible directement sur le web. Et là où ce serait intéressant sur PS5, c’est que le Playstation Store serait directement intégré à l’interface de la console et ne serait plus seulement une application à part.

Si tout se passe bien, cette toute nouvelle refonte devrait paraître à la sortie de la Playstation 5, le 12 novembre prochain aux États-Unis. Si aucune information officielle n’est encore parue, un compte Twitter créé récemment (@HirGamingLeaks1) a publié des photos qui semblent montrer la nouvelle bête. Si l’on doute évidemment de l’authenticité de ces photos, le tout semble plutôt cohérent.

Le tout semble finalement très épuré. L’interface est simple mais directe. Les mentions “ajouter au panier” ne semblent pas encore finalisées. En bref, c’est du tout bon si cela se confirmait ! À voir dans les prochaines semaines.

La Playstation 5 sera disponible en France le 19 novembre prochain, au prix de 499 euros. Attention cependant aux ruptures de stocks, puisqu’il semble impossible de la précommander actuellement…

