Disney se réorganise, va-t-il abandonner le cinéma ?

Serait-ce la fin des sorties au cinéma pour Disney ? Sévèrement touchée par la crise du Covid, l’industrie toute entière souffre de revenus en baisse, avec une chute de fréquentation des salles. Et ça, l’entreprise aux grandes oreilles l’a bien compris.

Disney, encouragé par le succès du streaming, a annoncé lundi une vaste réorganisation de ses divisions médias et divertissements afin de mettre l’accent sur ses plateformes Disney+, Hulu, ESPN+ et le futur service international Star. Selon la nouvelle structure, toutes les activités de distribution et de commercialisation de contenus créés aussi bien pour le streaming sur internet que pour le cinéma ou la télévision seront regroupées en une seule unité.

Cette nouvelle division, qui comprendra la gestion des opérations de Disney+, sera dirigée par Kareem Daniel, jusqu’à présent responsable chez Disney des produits de consommation, des jeux et de l’édition. Le virus «a accéléré le rythme auquel nous faisons cette transition», selon un responsable. Le groupe Disney a pour objectif de séparer les créatifs des gens qui décident si les contenus sont mieux adaptés au cinéma, à la télévision ou aux plateformes. Autrement dit, les sorties cinémas ne seront plus vues sous le seul prisme des salles obscures : ce qui pourrait donc signer la fin de celles-ci…

