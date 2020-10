Apple, Google, Amazon et Facebook accusés d’abus de position dominante par les États-Unis

Vers un début de sanctions pour les GAFA ? La Chambre des représentants aux États-Unis a publié un long rapport dans lequel elle accuse Google, Apple, Facebook et Amazon de monopole et d’abus de position dominante. Ces entreprises ont un pouvoir important sur « de larges pans de notre économie » et l’ont « accru et exploité sur les marchés financiers de manière non concurrentielle », affirment les présidents de la commission judiciaire Jerrold Nadler, et celui de la sous-commission antitrust David Cicilline.

Plusieurs exemples d’abus de position dominantes sont cités. « Pour dire les choses simplement, des entreprises qui étaient jadis de petites start-up qui défiaient le statu quo en position d’outsiders sont devenues les espèces de monopoles que nous ne connaissions plus depuis l’époque des barons du pétrole et des magnats des chemins de fer », indique le rapport.

Google est notamment accusé d’un monopole au niveau de la recherche en ligne et des marchés de la publicité. Amazon détient un pouvoir monopolistique sur la plupart de ses vendeurs tiers et ses fournisseurs. Facebook est accusé de la même chose sur la publicité en ligne. Et Apple est accusé de contrôler trop sévèrement l’App Store. En bref, il va falloir changer un bon paquet de choses !

