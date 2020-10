Activision Blizzard va fermer son bureau en France, licenciant des employés

Peu importe les revenus engendrés, les grosses boites n’ont aucun remord. Le bureau français d’Activision Blizzard, éditeur notamment de World of Warcraft et Call of Duty, va fermer ses portes. C’est du moins de ce que révèle Bloomberg. Ce bureau, situé à Versailles, comporte pas moins de 400 employés. Ils assurent le marketing, l’assistance à la clientèle, la location des jeux dans différentes langues européennes, etc.

Au départ, la moitié de l’effectif français devait être délocalisé à Londres, mais Covid et Brexit oblige, ça ne se fera pas. Les employés ont donc appris la nouvelle en ce début de semaine, mais il faudra attendre les prochains jours pour tous les détails et savoir combien de personnes seront réellement licenciés.

« Même si nos résultats de 2018 sont les meilleurs de notre histoire, nous n’avons pas réalisé tout notre potentiel », expliquait l’année dernière Bobby Kotick, le patron d’Activision Blizzard, pour justifier 134 licenciements annoncés l’année dernière. Une telle annonce est d’autant plus paradoxale que Call of Duty Mobile est un franc succès sur Android et iOS, et que le dernier Call of Duty Modern Warfare a très bien marché. Sans compter le prochain Black Ops, qui sortira au mois de novembre sur next gen notamment…

4 / 5 ( 1 vote )