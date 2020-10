La Corée du Sud, numéro 1 du déploiement de la 5G

La 5G devrait très bientôt débarquer dans notre belle nation. La semaine dernière, les opérateurs se sont battus d’arrache pied pour obtenir des blocs, afin de pouvoir déployer cette nouvelle génération de réseaux en France. En a résulté la victoire d’Orange, qui a obtenu 4 blocs. L’État a quant à lui empoché pas moins de 2,8 milliards d’euros. En bref, les antennes 5G vont pouvoir être déployés sur le territoire.

Mais la France est loin derrière de nombreux pays en terme de déploiement. Selon des données publiées par Omdia, la Corée du Sud écraserait littéralement l’Hexagone puisque ce pays asiatique a pris plusieurs trains d’avance. Juste derrière la Corée du Sud, on retrouve la Suisse, avec un taux de couverture en 5G de 90% de son territoire ! Viennent ensuite le Koweït, les États-Unis, la Qatar et la Chine. Cette dernière déploie en ce moment même des milliers d’antennes 5G chaque semaine.

La France est carrément l’un des pays les plus mal classés d’Europe et est à peu près au même niveau que Singapour, l’Inde, le Brésil et l’Indonésie. Ça fait peur. Pour autant, le déploiement très prochain de la 5G devrait permettre à la France de combler son retard.

4 / 5 ( 1 vote )