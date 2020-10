Orange se détourne de Huawei pour le déploiement de la 5G

La 5G s’apprête à débarquer dans l’Hexagone. Plus rapide et avec moins de latence, cette nouvelle évolution devrait être lancée en fin d’année. Certains opérateurs français ont entrepris de longues négociations avec Huawei afin de déployer ce nouveau réseau sur le territoire. C’est notamment le cas d’Orange, acteur historique du marché des télécoms, qui a finalement décidé tout récemment de tourner le dos au géant chinois.

Le groupe porté par Stéphane Richard va donc collaborer avec Ericsson ou Nokia afin de développer ce réseau 5G. Free avait pris une décision similaire il y a plusieurs mois déjà. Le « contexte général, politique et géopolitique », selon le PDG d’Orange, a été pris en compte et pousse pour que la part des équipements Huawei en Europe diminue. Pour rappel, de nombreux pays occidentaux accusent le fabricant d’être sous contrôle de l’état chinois, et le flou qui entoure la gouvernance de l’entreprise est régulièrement pointé du doigt.

Alors que les forfaits 4G font le bonheur de millions d’utilisateurs en France, les autorités françaises ont de toute façon rejeté la demande d’Orange de s’appuyer sur les équipements Huawei pour déployer son réseau 5G. C’est donc, pour l’heure, la fin de toute collaboration entre ces deux entités dans l’Hexagone.

