Xbox : xCloud sur IOS serait en cours de validation par Apple

Décidément, plus rien n’arrête Microsoft. Après avoir annoncé le rachat pour 7,5 milliards de dollars de Bethesda, l’éditeur de jeux vidéo derrière Doom, The Elder Scrolls et Fallout notamment, le constructeur américain aimerait se lancer à la conquête de l’iPhone. En effet, Microsoft a lancé récemment sur Android son application xCloud, qui permet de jouer en streaming sur son téléphone aux jeux du Gamepass.

Et comme World is Small vous l’a rappelé hier, l’application débarquerait sur iPhone très bientôt. C’est en tout cas ce qu’affirme Sean Hollister, un journaliste du très sérieux The Verge, dans une déclaration relayée par iPhoneAddict : « Une version iOS arrive également – et bien que mon collègue Tom Warren ait initialement suggéré que la fonctionnalité de streaming sur console ne serait probablement pas disponible sur iOS, je suis maintenant prêt à parier que ce sera le cas. Microsoft me dit maintenant que l’objectif est en fait d’avoir une parité totale entre les applications iOS et Android, et qu’Apple examine déjà la version iOS. Et à moins que Microsoft n’essaie de proposer quelque chose de radicalement différent sur iOS de l’application Android existante, je m’attends à ce que la fonctionnalité de streaming de la console passe à travers les contrôles avec brio ».

Pour autant, il n’est pas certain que l’application iOS soit la même que l’application Android. L’app pourrait en effet seulement diffuser sur l’iPhone les images envoyées par la Xbox, ce qui de fait enlèverait la fonctionnalité principale de xCloud : le streaming. On se retrouverait alors avec une bête “PS4 Remote Play”, l’application de Sony…

4 / 5 ( 1 vote )