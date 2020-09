Xbox : Microsoft rachète Bethesda (The Elder Scrolls, Doom, Fallout, Dishonored…)

ÉNORME nouvelle que voici ! Microsoft vient tout juste d’annoncer qu’il rachetait l’éditeur phare de jeux vidéo Bethesda, ouvrant la voie à des exclusivités folles pour la Xbox Series X et Xbox Series S, à savoir Doom, Dishonored, The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, The Evil Within et le prochain Starfield.

La firme de Redmond a déboursé pas moins de 7,5 milliards de dollars pour détenir l’éditeur, une somme folle. Dans un tweet et un communiqué de presse, le PDG de Microsoft Satya Nadella a confirmé l’information. Même son de cloche chez Phil Spencer, à la tête de Xbox, et chez Bethesda, qui rappelle la longue relation établie avec le constructeur, avec la venue de The Elder Scrolls Morrowind sur la première Xbox notamment.

Dans les faits, que signifie ce rachat événement ? Première information, et de taille : chacun des titres de Bethesda arriveront day one sur le Gamepass de Microsoft. Vous pourrez ainsi jouer au prochain The Elder Scrolls VI sur Xbox en déboursant une dizaine d’euros par mois, confortant Microsoft dans sa position de “Netflix du jeu vidéo”.

Autre point possible, et pas des moindres : l’exclusivité totale des prochains jeux Bethesda à la Xbox et au PC. Ainsi, Fallout, Doom et Dishonored notamment pourraient ne pas sortir sur Playstation 5. Il n’en est pas certain, cependant, puisque le rachat de Mojang / Minecraft par Microsoft n’avait pas entraîné d’exclusivité Xbox. Le constructeur pourrait ainsi simplement décider d’éditer ces jeux pour en récupérer les bénéfices des ventes.

Today is a special day… We are THRILLED to welcome the talented teams and beloved game franchises of @Bethesda to Team Xbox! Read the full announce from @XboxP3: https://t.co/Jn0HcTJ9Mi pic.twitter.com/iQVutgT6zq — Xbox (@Xbox) September 21, 2020

4 / 5 ( 1 vote )