Facebook menace de fermer son réseau social et Instagram en Europe

Une sacrée annonce qui a très peu de chance d’être concrétisée. Facebook envisagerait en effet de fermer son réseau social, mais aussi Instagram, sur le continent européen, si l’on croit les dires de Yvonne Cunnane, la responsable de la vie privée chez Facebook. Il y a une dizaine de jours, la Commission de protection des données irlandaises a averti Facebook que le transfert de données des utilisateurs européens vers des serveurs américains devront cesser, ces dernières devant rester en Europe.

La responsable de la vie privée a estimé, suite à cette annonce, qu’il « n’est pas très clair de discerner comment, dans ces circonstances, Facebook pourrait continuer à fournir les services Facebook et Instagram dans l’Union européenne », ce qui explique la menace de complètement fermer Facebook et Instagram en Europe.

Un porte-parole de Facebook a tenu à tempérer ces propos : “Facebook ne menace pas de se retirer d’Europe. Des documents juridiques déposés auprès de la Haute Cour irlandaise exposent simplement le fait que Facebook, et de nombreux autres services, entreprises, et organisations dépendent des transferts de données entre l’Union européenne et les États-Unis pour faire fonctionner leurs services.”

4 / 5 ( 1 vote )