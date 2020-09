Rachat de Bethesda : l’exclusivité des jeux sur Xbox se décidera au “cas par cas”

L’information a secoué le web hier : le géant Microsoft a racheté Bethesda, célèbre éditeur de jeux vidéo, pour porter ses jeux sur le Xbox Gamepass. La transaction aura coûté la pacotille de 7,5 milliards de dollars, et concernerait tous les studios et toutes les licences de l’éditeur, à savoir The Elder Scrolls, Dishonored, Doom, Fallout… Bref, un très gros coup qui, pour l’instant, ne s’accompagne pas de détails particuliers.

Ce que l’on sait, pour l’instant, c’est que les titres de Bethesda arriveront le jour de leur sortie sur le Xbox Game Pass, ce service disponible sur Xbox et PC imitant Netflix mais dans le domaine du jeu vidéo. En revanche, l’on ne sait pas encore si ces jeux seront exclusifs à la Xbox et au PC, et donc indisponibles sur Playstation 5.

Microsoft a apporté deux clarifications hier aux journalistes de Bloomberg. La première, c’est que Deathloop et Ghostwire Tokyo, annoncées comme étant des exclusivités temporaires pour la PS5, le resteront. Le contrat sera donc respecté. En revanche, les futures productions de Bethesda sortiront sur Xbox et PC et seront éventuellement portées sur d’autres consoles au “cas par cas”. Une formulation prudente qui fait espérer aux joueurs PS5 l’arrivée sur leur console de Fallout, The Elder Scrolls et tutti quanti.

Une réponse étrange, d’ailleurs, sachant que de telles exclusivités pourraient faire pencher la balance dans la guerre des consoles. Mais si les titres sortaient sur PS5, Microsoft en tirerait des bénéfices en dollars sonnants et trébuchants. Que précise le contrat ? C’est la question qui se pose après cette déclaration.

4 / 5 ( 1 vote )