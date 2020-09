La Chine préfèrerait une fermeture de TikTok US plutôt qu’une vente aux États-Unis

Le conflit fait rage entre la Chine et les États-Unis, qui se tire la bourre depuis plusieurs mois sur l’hégémonie de la société numérique. Si vous avez suivi cette affaire tonitruante, vous n’êtes pas sans savoir que l’administration de Donald Trump est très en colère contre l’Empire du milieu, qu’elle accuse d’espionnage par le biais de ses applications et marques phares, tels que TikTok ou Huawei. De fait, le président Donald Trump a empêché les sociétés américaines de travailler avec le producteur de smartphone, le forçant à abandonner Android, et il voudrait désormais que soit céder la branche américaine de la star des réseaux sociaux aux États-Unis.

Donald Trump a en effet ordonné le 15 août à ByteDance de céder sous 90 jours les activités américaines de TikTok en raison d’inquiétudes pour la gestion des données privées. Cette semaine, le président américain a ajouté qu’il n’y aura aucun délai supplémentaire. « TikTok sera soit vendu, soit fermé », a-t-il dit devant la presse.

Mais selon Reuters, la Chine préférerait que TikTok soit interdit aux États-Unis plutôt que vendu à une entreprise américaine. Cette vente forcée présenterait en effet la Chine et Bytedance comme faibles face aux États-Unis, auraient affirmé des officiels chinois. Plusieurs entreprises américaines sont intéressés par le rachat de TikTok, dont Microsoft, Oracle et Walmart.

