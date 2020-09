Switch Pro : Nintendo veut des jeux compatibles 4K chez les éditeurs tiers

Nintendo pourrait bien la sortir, finalement, cette Switch Pro ! Une nouvelle console portable pourrait en effet être dans les cartons, sortir en 2021, et être compatible 4K. C’est du moins ce que rapporte le média américain Bloomberg, qui explique que le géant japonais contacte les studios de jeux vidéo tiers (Ubisoft, CD Projekt, on imagine) pour qu’ils rendent leurs jeux Switch compatibles avec la résolution 4K.

Ainsi, cela suggère que la console sera en 4K (en dockée ou en portable ?), mais surtout, que les jeux vidéo déjà sortis sur la console bénéficieront d’une mise à jour majeure pour améliorer leurs graphismes. Les jeux Nintendo ne seraient donc pas épargnés. The Legend of Zelda : Breath of the Wild pourrait alors bien arborer de bien plus jolis graphismes, le rendant encore meilleur.

Nintendo a refusé de commenter l’actualité. Mais les rumeurs vont en s’intensifiant. D’autant qu’en fin d’année, la véritable nouvelle génération débarque avec la Playstation 5 et la Xbox Series X (et S ?). À voir si cela se confirme dans les semaines à venir. Mais cela serait une erreur pour Nintendo de ne pas venir concurrencer les deux constructeurs next-gen sur leur terrain…

4 / 5 ( 1 vote )