Le design de l’iPhone 12 dévoilé en vidéo

On s’en approche, on s’en approche ! Malgré la pandémie de coronavirus, Apple va très bientôt dévoiler son smartphone événement, l’iPhone 12. La marque à la pomme a évidemment un peu de retard, et devrait le révélé durant le mois d’octobre pour une sortie d’ici la fin de ce même mois, aux côté de l’Apple Watch Series 6 et des AirTags.

Mais il n’empêche que le téléphone de Cupertino est d’ores et déjà en production pour le grand lancement et que de nombreuses fuites indiquent son design ! Il devrait en effet arborer un look proche de l’iPhone 4 et de l’iPhone 11 Pro, pour un résultat détonnant et des bordures toujours plus saillante. Mais surtout, l’iPhone 12 pourrait disposer d’un nouveau coloris, le bleu nuit, comme le rapportait World is Small il y a quelques jours.

Aujourd’hui, c’est une nouvelle vidéo fuitant sur Youtube qui semble confirmer ce nouveau design. Comme on peut le voir ci-dessous, l’iPhone 12 reprendrait les bords plats de l’iPad Pro, et abandonnerait les bordures incurvées de l’iPhone 6. Par contre, l’encoche restera toujours bien présente, et pourrait ne pas être rétrécie, comme le montre la vidéo… Bref, à voir dans le futur ce à quoi ressemblera vraiment l’iPhone 12 !

