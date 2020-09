iPhone 12 : prix, design, écran, photo, sortie… Ce que l’on sait du smartphone événement

Malgré la pandémie de coronavirus, Apple va sortir son iPhone 12 à la fin de l’année. S’il devrait avoir quelques semaines de retard, il n’en reste pas moins un smartphone événement. Et s’il ne compte pas révolutionner le milieu, il apporterait quelques nouveautés bien senties, notamment au niveau de l’appareil photo, du design et de l’écran. Aujourd’hui, World is Small fait le point sur les principales rumeurs qui entourent le prochain téléphone à la pomme. Date de sortie, prix, appareil photo… Vous saurez tout sur les bruits de couloir qui l’entourent !

Quand sortira l’iPhone 12 ?

Vous ne serez pas sans savoir qu’une légère pandémie touche le monde entier, affectant les marques, usines et production. De fait, comme toutes les entreprises, Apple va avoir du mal à tenir les délais pour sortir son fameux iPhone 12. La firme à la pomme l’a d’ailleurs confirmé il y a quelques semaines. Bloomberg, de son côté, a assuré que la keynote présentant le smartphone aura certainement lieu durant le mois d’octobre, soit un décalage d’un mois par rapport à la date habituelle. La conférence sera évidemment virtuelle.

L’iPhone annuel sortant généralement deux à trois semaines après la keynote de présentation, on l’attend donc pour fin octobre, comme l’évoquait une rumeur relayée récemment par World is Small.

À quel prix sera l’iPhone 12 ?

C’est la grande question. Si, depuis deux ans désormais, Apple veut se donner l’image de la firme qui veut faire économiser ses fans, avec notamment un iPhone 11 moins cher que l’iPhone XR, la pandémie de coronavirus est passée par là et pourrait bien affecter les prix du smartphone made in Cupertino. Les derniers rapports parlent d’une augmentation de 50 à 100 dollars, qui serait due à l’intégration de la 5G et d’un écran OLED sur tous les appareils. Pour autant, les futurs iPhone ne devraient pas intégrer de chargeur dans la boîte, ce qui pourrait faire baisser le prix.

Voici les tarifs apparus sur la toile :

iPhone 12 : dès 699 ou 749 dollars

iPhone 12 Max : dès 799 ou 849 dollars

iPhone 12 Pro : dès 1 049 ou 1 099 dollars

iPhone 12 Pro Max : dès 1 149 ou 1 199 dollars

Il faut compter 50 à 100 euros de plus, taxes comprises.

Puissance en hausse

L’iPhone 12 ne devrait pas apporter de révolution. Il devrait ainsi se placer dans la juste continuité de l’iPhone 11, avec des éléments améliorés. L’iPhone 12 sera certifié IP68.

On parle évidemment d’une nouvelle puce, comme chaque année, pour des performances en forte hausse. À en croire une fuite, les performances seraient impressionnantes : +40% pour le CPU et +50% pour le GPU par rapport à la puce A13 Bionic.

Quatre versions, toutes dotées de la 5G ?

Pas moins de quatre modèles devraient être disponibles : l’iPhone 12 classique, l’iPhone 12 Max, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max.

L’iPhone 12 et 12 Max auraient 4 Go de mémoire vive. L’iPhone 12 Pro et Pro Max auraient 6 Go de mémoire vive.

Niveau stockage, les quatre iPhone 12 pourraient être choisis dans des versions 128 / 256 / 512 Go. Toujours pas de support de carte micro SD n’est prévu.

L’iPhone 12 pourrait également être doté de la 5G, même si les tous premiers rapports évoquaient son arrivée pour l’iPhone de 2021.

Écran OLED pour tous

Tous les iPhone 12, qu’ils soient “classiques”, Max, Pro ou Pro Max, devraient disposer d’un écran Super Retina XDR OLED. C’est donc une nouveauté pour l’entrée de gamme, qui était jusqu’ici cantonné à un écran LCD.

Toujours à propos de l’écran, au moins la version Pro serait dotée d’un taux de rafraîchissement 120 Hz. L’image serait donc plus fluide. Un mode d’affichage “adaptatif” devrait aussi être sélectionnable pour que l’iPhone décide entre un taux de 60 Hz ou 120 Hz, selon le youtubeur EverythingApplePro.

La batterie… sans chargeur

Et enfin, les quatre téléphones seront compatibles charge rapide. L’iPhone 12 et 12 Max auraient une batterie de 2227 mAh, l’iPhone 12 Pro une batterie de 2815 mAh, et l’iPhone 12 Pro Max une batterie de 3687 mAh.

Des infos alléchantes, mais qui s’accompagnent d’un gros point qui fâche : l’absence dans la boîte d’un chargeur. Apple avance le fait que l’absence d’un chargeur de série a des avantages au niveau du prix, qui devrait de fait être moins élevé que prévu. Par contre, la marque à la pomme ne se gênera pas pour vendre séparément un chargeur rapide.

D’ailleurs, l’iPhone 12 ne devrait toujours pas avoir d’USB Type-C. Le port Lightning serait donc toujours de la partie.

L’appareil photo, pas si dingue

Si les capteurs photos devraient évidemment être améliorés, avec une qualité photo toujours plus folle pour un téléphone, ils devraient toutefois conserver… un vieux capteur de 12 mégapixels. C’est dommage, lorsque l’on sait que la concurrence, Samsung en tête, propose des capteurs de 48 mégapixels au minimum.

En revanche, les iPhone Pro, le Max en tête, devraient être équipés d’un capteur LiDAR, à l’instar des iPad Pro. Cela devrait donc améliorer la profondeur de champ (pour le mode portrait notamment !) et la réalité augmentée. Un mode rafale amélioré est également attendu, et un mode vidéo en 4K 240 images par secondes pour le ralenti est possible. Un nouveau type d’autofocus, plus précis et motorisé, est également probable.

Le design, digne de l’iPhone 4

L’iPhone 12 devrait être assez proche de l’iPhone 4 niveau design, avec des bordures plus saillantes. Le form factor devrait être un poil plus carré.

Les prochains iPhone auraient en outre des tailles d’écran légèrement plus grandes. L’iPhone 12 Pro Max aurait un écran 6,7″ (contre 6,5″ sur l’iPhone 11 Pro Max) et l’iPhone 12 un écran 5,45″ (contre 5,8″ sur l’iPhone 11 Pro).

Un nouveau coloris serait aussi de la partie : le bleu nuit. Le vert, en revanche, devrait être supprimé.

Enfin, l’encoche devrait toujours être présente… mais sans doute réduite.

Le Touch ID de retour ?

Plusieurs rumeurs argumentent d’un retour de Touch ID, mais sous l’écran cette fois. Mais le dispositif Face ID serait aussi plus petit.

En bref, pas de révolution

Bon, vous l’aurez compris, l’iPhone 12 n’apportera pas de véritable révolution, mais arborera tout de même quelques belles nouveautés, l’écran OLED pour tous en tête. La réduction de la taille de l’encoche est un vrai plus, même si on aurait aimé qu’elle disparaisse une bonne fois pour toutes. Enfin, le design, plus en adéquation avec l’esprit originel d’Apple, est de toute beauté.

La vraie question : passerez-vous le cap ? À minimum 800 euros, pas sûr que les nouveautés soient suffisamment intéressantes pour se le procurer…

