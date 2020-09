The Witcher 3 prévu sur PS5 et Xbox Series X, dans une mise à niveau next-gen gratuite

Décidément, les développeurs de CD Projekt Red ne cessent de travailler ! Alors qu’ils doivent rendre Cyberpunk 2077 à la fin de l’année pour une sortie cross-gen ultra attendue, le studio vient tout juste d’annoncer l’arrivée de leur millésime The Witcher 3 sur Playstation 5 et Xbox Series X. Le titre, disponible depuis 2015 sur PC, PS4 et Xbox One, profitera donc d’une mise à niveau next-gen pour des graphismes toujours plus beaux. Mais surtout, la mise à niveau sera gratuite pour les possesseurs d’une version de base ! Ah, CD Projekt, de bons gars sûrs.

“Nous travaillons sur une nouvelle édition de The Witcher 3: Wild Hunt pour la nouvelle génération ! Développée pour tirer parti de la puissance de la nouvelle génération de consoles, cette nouvelle édition du jeu proposera des améliorations visuelles et techniques – y compris du ray-tracing et des temps de chargement plus rapides – dans le jeu de base, les deux extensions et tout le contenu additionnel”, a écrit le studio dans un communiqué. En bref, le jeu sera ultra complet et bénéficiera de toutes les technologies next gen.

Aucune image n’a encore filtré. La date de sortie reste encore mystérieuse, mais l’on se doute que ça ne devrait pas trop tarder. Rappelons également que Cyberpunk, prévu pour novembre, sera mis à niveau gratuitement sur next gen. Merci les Polonais !

