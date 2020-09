The Last of Us Part II est le jeu PS4 le plus fini par les joueurs

Un succès critique, commercial, et désormais populaire. The Last of Us Part II, auquel World is Small a donné la note de 20/20 pour son incroyable qualité, est le jeu PS4 le plus fini de tous les temps, si l’on en croit le système de trophées de Sony. Pas moins de 58% des propriétaires du titre, tonitruant dans tous ses aspects, ont obtenu le trophée correspondant à la fin de l’aventure principale.

C’est une statistique qui prouve l’énormité du jeu, tant il peut s’avérer long pour les non-initiés et ceux qui veulent le finir de fond en comble. Nous, on a mis 40 heures pour le terminer en difficulté maximale et en fouillant tout ce que l’on pouvait.

Voici le classement des titres PS4 les plus finis :

The Last of Us 2 – 58% Final Fantasy VII Remake – 53.3% God of War – 51.8% Marvel’s Spider-Man – 50.7% Uncharted: The Lost Legacy – 50.3% Detroit: Become Human – 49% Ghost of Tsushima – 38.2% Horizon Zero Dawn – 34.5% Days Gone – 34% Death Stranding – 29.3% Red Dead Redemption II – 28.6%

La production Naughty Dog, raillée par beaucoup lors de sa sortie pour ses choix scénaristiques étonnants, est donc devenu en l’espace de quelques mois un chef d’oeuvre qui a durablement marqué la génération. On vous le recommande chaudement, notamment pour ses graphismes ahurissants, mais surtout pour son gameplay exigeant et archi complet.

