La Freebox bientôt disponible en Italie

Plus rien n’arrête Free ! Après avoir conquis la France avec ses tarifs ultra concurrentiels et ses produits giga hype, l’opérateur veut se lancer à l’assaut de l’Italie, véritable opportunité économique selon son directeur général. Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad, a annoncé sur BFM Business que « l’Italie est notre deuxième pays » et que « plus de six millions d’Italiens nous font confiance pour leur téléphonie mobile ». Il ajoute que Free (qui opère sous le nom Iliad en Italie) « a presque 10% de part de marché en à peine deux ans ».

Ainsi, Free lancera son offre fixe en Italie début 2021. « Et notre Freebox, du coup, devrait franchir les Alpes dans les tout premiers jours de 2021 », indique Thomas Reynaud. S’agira-t-il pour autant d’une box déjà existante ou d’une toute nouvelle, qui pourrait du coup débarquer en France également ?

Pour rappel, le premier modèle de Freebox a vu le jour en 2002 avec un tarif de 29,99 euros par mois, concurrençant de plein front AOL et son offre à 45 euros par mois. La dernière box Free, la Freebox Pop, vient tout juste d’être annoncée. L’opérateur connaît un grand succès en France, et la présence médiatique de Xavier Niel, PDG de la maison-mère, n’y est sûrement pas étrangère.

