Freebox Pop : déjà plus de 100.000 abonnés

Free a décidément le vent en poupe. L’opérateur de Xavier Niel, propriétaire de la Freebox Pop – annoncée début juillet – a déjà attiré plus de 100.000 abonnés, un excellent chiffre. Elle en avait engrangé 50.000 en seulement deux semaines de commercialisation.

« La Freebox Pop est un gros succès. Nous avons dépassé les 100 000 abonnés à la fin du mois d’août », a déclaré Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad (maison-mère de Free), lors d’un point presse présentant aujourd’hui les résultats financiers du groupe pour le premier semestre 2020. Il ajoute avoir « de très bons retours sur notre nouvelle interface TV OQee et notre appli foot ».

Le dirigeant avance également que le succès est particulièrement notable puisque « les mois de juillet et août ne sont pas les plus faciles », étant donné que nous sommes en plein dans une période de vacances scolaires. Il ne faut d’ailleurs pas non oublier que l’épidémie de Covid a freiné les achats de toute part.

À propos de Free Ligue 1 Uber Eats, l’application de football, « on compte des centaines de milliers d’utilisateurs et plus de 5 millions de vidéos vues », assure Thomas Reynaud. Il reconnaît aussi que le lancement n’a pas été parfait en raison de quelques bugs. « On doit encore caler nos services mais il y a une réelle demande pour ce service ». Enfin, Free va offrir la troisième journée de Ligue 1.

